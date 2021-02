Trendboek FW21 Mannenmode door Peclers Paris

Voor FashionUnited deelt Peclers Paris zijn visie op herenmode voor het seizoen FW21-22.

Verandering is fascinerend! *Onderneem actie en word creatief om de traditionele manier van denken uit te dagen.

Nu is het tijd om de juiste balans te vinden tussen pragmatisme en durf. Bedenk positieve scenario's om een rijke toekomst te creëren waarin gezond verstand en fantasie samengaan. Bescherm de natuur en bouw de dromen voor de toekomst eromheen. In een tijd waarin identiteiten, stijlen en culturen steeds beter samengaan, moeten we durven dromen van een collectieve en inclusieve wereld, waarin betrokkenheid centraal staat, ongeacht waar je vandaan komt. Met deze waarden in het achterhoofd heeft het team van Peclers Paris de structuur en de inhoud van het boek gereviseerd om er een creatieve katalysator van te maken die synchroon loopt met de veranderende wereld.

