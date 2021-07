Video: 3D-vormgever Rizon Parein over zijn carrière

In deze vierde aflevering van de videoreeks #askthedesigner geeft Flanders DC het woord aan Rizon Parein, die werkt als 3D-vormgever voor merken als Nike, Google en Apple. Hij is ook founder en creative director van design & creativity festival Us by Night. Rizon vertelt over hoe het voor hem allemaal met graffiti begon, geeft tips voor grafische vormgevers en deelt zijn plannen voor de toekomst en die van Us by Night. Bekijk hieronder de gehele video.

">

Video: Flanders District of Creativity via YouTube