Voor wie nog iets zoekt om te kijken in de avond, het weekend of wanneer het uitkomt: Christian Dior heeft een uur durende 'behind the scenes' gedeeld van de 'Designer of Dreams'-tentoonstelling uit 2017. De documentaire is in het Frans, maar gelukkig is de ondertiteling die aangezet kan worden op Youtube uitstekend.

Bron: Christian Dior via Youtube.