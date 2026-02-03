Video: Achter de schermen bij Jonathan Andersons Dior SS26 couture
De nieuwste collectie van Dior's creatief directeur Jonathan Anderson is een ode aan de ongetemde schoonheid van de natuur en maakt op meesterlijke wijze de cirkel rond door een tentoonstelling van ingenieus savoir-faire en nauwgezet vakmanschap. De kerninspiratie, afkomstig van de kortstondige maar krachtige levenscyclus van flora, komt het meest treffend tot uiting in de vervaardiging van duizenden prachtige cyclamenbloemen. Deze bloemen, handgeverfd in genuanceerde, levensechte tinten en zorgvuldig geborduurd op de kledingstukken, zijn vervaardigd met een buitengewoon realisme waardoor ze bijna wonderbaarlijk uit de stof lijken te ontspruiten.
