Video: Achter de schermen bij Oscar de la Renta [Engels]

Oscar de la Renta onthult ‘A Sense of Beauty,’ een documentaire die een zeldzame blik biedt op het creatieve proces achter de Pre-Fall 2024 collectie. Deze documentaire, geregisseerd door Celine Danhier en geproduceerd door Bunny Lake Films, nodigt kijkers uit in het atelier van het gerenommeerde modehuis. Bekijk hieronder de documentaire en ontdek hoe generaties van vakmanschap en traditie verweven zijn met moderne creaties. ‘A Sense of Beauty’ toont hoe een collectie ontstaat en versterkt Oscar de la Renta’s reputatie als een van de toonaangevende luxe merken sinds de oprichting in 1965 in New York City.

