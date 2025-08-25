Video: Adidas x Asos collectie herinterpreteert klassiekers voor moderne stijl
Het ontwerpteam van ASOS herinterpreteert de klassieke ontwerpen van Adidas voor de moderne ASOS-klant. De collectie bevat Adidas-strepen op zomerse kledingstukken in bordeauxrood en neutrale kleuren met blauwe en groene accenten. Trainingspakken, tops en shorts zijn vernieuwd met gehaakte breisels en opvallende graphics, ontworpen om te combineren met Adidas-sneakers.
