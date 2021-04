Beeld en video: The New School via YouTube

Ter gelegenheid van het einde van het academisch jaar in 2016, sprak Alber Elbaz met Kim Hastreiter, oprichter van Paper Magazine, en Julie Gilhart, Fashion Consultant op de Parsons School of Design. Het drietal bespreekt de veranderingen die de mode-industrie destijds doormaakte, zoals de onrust die heerste in het creatieve domein, omdat modebedrijven steeds maar wilden versnellen. Bekijk hieronder de volledige video.