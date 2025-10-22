Video: Alberta Ferretti SS26 runwayshow in Milaan
De SS26-collectie van Lorenzo Serafini voor Alberta Ferretti is een boeiende modeshow die zijn romantische esthetiek combineert met de tijdloze elegantie van het merk. Op de catwalk zijn soepelvallende zijde, verfijnd kant en luchtige chiffons in een zacht pastelpalet te zien. De vloeiende en gracieuze silhouetten benadrukken beweging. Geïnspireerd door de natuur en ingetogen schoonheid, toont de collectie subtiele bloemmotieven via borduurwerk, prints en applicaties. Zorgvuldig geselecteerde accessoires vullen de kledingstukken aan.
De show benadrukt moderne vrouwelijkheid door tijdloze elegantie. Het eert de nalatenschap van Ferretti en voegt tegelijkertijd de creatieve energie van Serafini toe. Deze collectie, een harmonieuze mix van erfgoed en hedendaags design, zet een toon van romantische verfijning voor het seizoen.
