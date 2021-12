Video: Alessandro Michele's dankwoord op de British Fashion Awards

Sinéad Burke overhandigde Alessandro Michele de Trailblazer Award voor zijn werk in het positioneren van Gucci op het snijvlak van cultuur, kunst, muziek en film tijdens The Fashion Awards 2021 op de jaarlijkse ceremonie van de British Fashion Council in de Royal Albert Hall deze avond, waar de Creative Director van het huis niet bij aanwezig kon zijn. Michele werd ook benoemd tot een Leader of Change in creativiteit en nam beide onderscheidingen op afstand in ontvangst vanuit zijn studio in Rome. Bekijk hieronder de video.

Video: Gucci via Youtube