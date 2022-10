Video: Alexander McQueen SS23 collectie

Brits modehuis Alexander McQueen toonde op 11 oktober de SS23 collectie in Londen. “Deze collectie gaat over het zoeken naar de mensheid en menselijke verbinding. Het oog is een symbool van die menselijkheid, een register van emotie en een uitdrukking van uniekheid.” De collectie kreeg ook een Nederlands tintje omdat ter inspiratie is gekeken naar het werk van de kunstenaar Hieronymus Bosch.

Bekijk de volledige show in de volgende video.

