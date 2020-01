Video: Alibaba voorzitter en CEO Daniel Zhang bij WEF Davos

Daniel Zhang, uitvoerend voorzitter en CEO van de Alibaba Group, in gesprek met Julie Sweet, CEO van Accenture, op het World Economic Forum in Davos op woensdag 22 januari om te bespreken hoe platformen zoals Alibaba hun netwerk kunnen gebruiken voor het creëren van nieuwe zakelijke kansen. Op de agenda van het forum: werkgelegenheid en integratie in de digitale economie, consumenten toegang en databescherming en de infrastructuur van de vierde industriële revolutie. Bekijk de Engelstalige video Shaping an Inclusive Platform Economy hieronder.