De komende jaren krijgt de inzameling van textiel in de Metropoolregio Amsterdam een flinke impuls. Vliegwiel hiertoe vormt de Green Deal Textiel. Met name het stimuleren van de circulaire inkoop van bedrijfskleding krijgt aandacht. Gezien de slagkracht van alle MRA-partners kan het hele land van deze aanjaagrol profiteren. Bekijk hieronder de video en leer meer over de Green Deal Textiel.

Video: Metropoolregio Amsterdam via YouTube