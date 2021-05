Ter gelegenheid van de ontmoeting tussen twee iconische huiscodes, leer je in deze video, gefilmd in de Dior Ateliers, alles over de savoir-faire achter de nieuwe ‘Mizza’-versie met luipaardprint van het’ Bar’-jack van Maria Grazia Chiuri, die ook enkele woorden deelt over de muze die het ontwerp inspireerde.

Bron: Dior via Youtube