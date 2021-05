Video: Alles wat komt kijken bij ontwerpen voor een bedrijf

Bij ontwerpen voor een bedrijf, komt heel wat kijken. Hoe regel je de rechten? Is de vergoeding in royalties een goed idee? En waarop moet je letten bij de kleine lettertjes in het contract? Wim Segers legt het uit in dit webinar. Segers is product designer en zaakvoerder van Studio Segers- een ontwerpbureau voor product design, grafische vormgeving en architectuur.

Bron: Flanders District of Creativity via YouTube