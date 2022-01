Caffe Inc is een Amsterdamse startup. Het bedrijf maakt van koffieafval, verschillende duurzame materialen en/of ingrediënten. Zo maakt het voor de textielindustrie kleurstoffen, en voor de industrie van persoonlijke verzorging koffieolie wat voedend en beschermend voor de huid werkt. Bekijk hieronder de video en leer meer over Caffe Inc.

Video: ChemistryNL via YouTube