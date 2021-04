Video: Amuserend, maar ook provocerend: Alber Elbaz' inzichten over de mode-industrie

Beeld en video: The Business of Fashion via YouTube

Het begint met een luchtig grapje waarmee hij zijn haarkleur vergelijkt met die van Trump: die is hetzelfde. Daarmee breekt Elbaz het ijs voor de jaarlijkse ‘Reimaging the fashion system’, een evenement georganiseerd door the Business of Fashion. Elbaz houdt een speech tijdens het evenement in 2018. Reken op veel gelachen, maar ook serieus gesproken over hoe hij bijna werkloos en dakloos was. Alber Elbaz deelt zijn inzichten, die zowel amuserend zijn, als provocerend. Bekijk hieronder de gehele video.