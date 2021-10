Anna Wintour en Hamish Bowles worden in deze aflevering van Good Morning Vogue bijgestaan door Sofia Coppola, Margaret Qualley, Inez Van Lamsweerde en Vinoodh Matadin om alles over Chanel te bespreken, van de huiscodes en de transformerende impact van het iconische merk op de modewereld in de jaren 1920, tot het legendarische Karl Lagerfeld tijdperk en het nieuwe regime van Virginie Viard.

Video: Vogue via YouTube