Video: Anna Wintour over de evolutie van de mode-industrie

Anna Wintour, de global contentdirecteur van Condé Nast en hoofdredacteur van Vogue, geeft een onthullende kijk in het besluitvormingsproces achter de benoeming van Chloe Malle tot de nieuwe redacteur van de Amerikaanse Vogue.

Het gesprek gaat verder dan alleen redactionele benoemingen. Wintour deelt haar perspectief op de huidige staat en de evolutie van de mode-industrie. Ze geeft openhartig commentaar op hoe de wereld van haute couture reageert op de hedendaagse cultuur en maatschappelijke verschuivingen. Verder komt de blijvende culturele impact van The Devil Wears Prada aan bod, de film uit 2006 die naar verluidt is geïnspireerd op haar ambtstermijn en formidabele reputatie. Wintours commentaar biedt een zeldzame blik op hoe zij jaren later de filmische weergave van haar professionele wereld ziet.

Dit inzichtelijke gesprek, dat een unieke inkijk biedt in Wintours gedachten over haar carrière, de toekomst van de mode en de culturele voetafdruk ervan, is te horen in The New Yorker Radio Hour. Dit is de veelgeprezen wekelijkse radioshow en podcast van David Remnick. Voor het volledige gesprek en meer diepgaande interviews kunnen luisteraars zich abonneren op The New Yorker Radio Hour, overal waar zij hun podcasts beluisteren.