Video: Arts University Plymouth presenteert afstudeershows 2026

Arts University Plymouth toont het werk van de afstudeerstudenten van 2026 in kunst, design, digitale media en creatieve praktijk.

De jaarlijkse afstudeershows bieden studenten een kans voor de presentatie van hun eindprojecten aan professionals en het publiek. Dit is een belangrijke stap in de overgang van het hoger onderwijs naar de creatieve industrie. Het programma omvat ook prijzen voor prestaties op gebieden als artistiek onderzoek, inzetbaarheid en ondernemerschap.

Voor afgestudeerden in mode en design biedt de show een platform voor de communicatie van hun creatieve ideeën, de demonstratie van professionele vaardigheden en het opbouwen van connecties binnen de industrie buiten de universiteit.