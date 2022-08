Video: Asics lanceert mini-documentaire met Nederlandse atleet Diane van Es in aanloop naar de Dam tot Damloop

Ter gelegenheid van de Dam tot Damloop, een jaarlijks terugkerende hardloopwedstrijd, lanceert de Japanse fabrikant van sportkleding- en schoenen Asics samen met de Nederlandse atleet Diane van Es een mini documentaire. Hierin is te zien wat hardlopen voor de atleet betekent, en worden kijkers aangemoedigd om mee te doen aan de Dam tot Damloop. De video is in samenwerking met Vice gemaakt.

