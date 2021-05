Video: AZ Factory eert oprichter Alber Elbaz met video

Beeld: Style.com via Youtube

Met een zwaar hart nemen we afscheid van onze oprichter, Alber Elbaz. De kracht van zijn visie, zijn buitengewone verbeeldingskracht, zijn aanbidding van vrouwen en zijn vriendelijke hart hebben zijn nieuwste geschenk aan ons leven aangewakkerd: AZ Factory. Hij leefde voor mode, en we hadden allemaal zoveel geluk dat we deel uitmaakten van dit avontuur, Albers project om mode terug te brengen naar zorg. Alber, we zullen allemaal uw missie in ons hart dragen, en uw vrijgevigheid in ons leven. De wereld heeft een legende verloren.

