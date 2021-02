Met deze video toonde Beckmans College of Design zijn FW21-collectie op de Stockholm Fashion Week (SFW). De collectie is ontworpen door laatstejaars studenten van de modeopleiding in samenwerking met zes internationaal gevestige labels waaronder Marimekko, Matty Bovan, Nomen Nescio, Palmer//Harding, Per Götesson en Zandra Rhodes.

Bekijk de video hieronder.