Video: Bekijk de ‘fast fashion graveyard’ in de woestijn van Chili

De week van 18 tot en met 24 april staat in het teken van Fashion Revolution Week, met op 22 april Earth Day. Fashion Revolution Week is in het leven geroepen om als wereldwijde gemeenschap samen te komen en verandering in de mode-industrie waar te maken. Deze week wordt er stilgestaan bij de instorting van de textielfabriek Rana Plaza, op 24 april 2013. In het onderstaande filmpje is de zogenaamde ‘fast fashion graveyard’ te zien in Chili.

In Chili wordt er veel gehandeld in tweedehandskleding. Handelaren importeren ongewenste kleding - hoofdzakelijk uit Europa en de VS - om deze ter plaatse en in andere Latijns-Amerikaanse landen door te verkopen. Toch belandt meer dan de helft van de 60.000 ton kleding die elk jaar wordt ingevoerd, op illegale vuilstortplaatsen in de woestijn, met negatieve gevolgen voor het milieu en de plaatselijke gemeenschap.

Eigendom: BBC