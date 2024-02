Video: Bekijk hier de debuutcollectie van Adrian Appiolaza voor Moschino

Ontdek hier de nieuwe collectie van Moschino, gepresenteerd tijdens Milan Fashion Week, gecreëerd onder leiding van de nieuwe creatieve directeur Adrian Appiolaza. Deze collectie eert de kenmerkende stijl van de oprichter van het merk, de wijlen Franco Moschino. De oprichter van het Italiaanse modehuis stond bekend om mode die een statement maakte over cultuur. De nieuwste Moschino-collectie knipoogt naar het werk van de oprichter, maar met een moderne twist, gericht op 'een nieuwe generatie, een nieuw tijdperk, met dezelfde impact,' zoals vermeld in het persbericht. In de video worden enkele opmerkelijke stukken uit de collectie getoond.

De weg naar de collectie van Appiolaza voor Moschino was niet zonder uitdagingen. In maart van het vorige jaar nam Jeremy Scott ontslag na meer dan 10 jaar bij het Italiaanse modehuis. Er werd lange tijd geen opvolger aangekondigd. In oktober 2023 werd Davide Renne benoemd, maar hij overleed plotseling kort na de aankondiging van de functie. Op 30 januari 2024 werd Appiolaza benoemd als de nieuwe creatieve directeur.

