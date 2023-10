Kledingruil om afval tegen te gaan, dat is het idee achter The Swapshop. Maar echter is het niet altijd zo makkelijk als het lijkt, zo blijkt uit de documentaire ‘High Hopes’ gemaakt door Mumster. Ondanks de tegenslagen blijven de oprichters vechten voor hun ideaal. Bekijk hieronder de gehele documentaire.

Eigendom: The Swapshop