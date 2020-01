Video Belgian Fashion Talks 2019: Essentiel Antwerp over 20-jaar in de mode

Essentiel Antwerp startte zijn avontuur in de jaren 90 met een T-shirt in twintig kleuren. "Een jaar later hadden we een een collectie met 200 items met heel veel kleur, " vertelt Essentiel oprichter Inge Onsea op de Belgian Fashion Talks 2019 in Antwerpen.

Bekijk de 27-minuten durende video in het Engels, over de groei en ontwikkeling van het Belgische kledingmerk, de uitdagingen en de beslissingen die Onsea nam.

Essentiel Antwerp heeft meer dan 50 winkels in Europa waaronder concessies in luxueuze warenhuizen zoals KaDeWe, Galeries Lafayette en El Corte Ingles. Bovendien is het merk vertegenwoordigd in meer dan 900 internationale multi-brand winkels via een selectief distributienetwerk.