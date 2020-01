Video Belgian Fashion Talks 2019: Jasmien Wijnants van Flanders DC over Close The Loop

Jasmien Wynants , Expert Sustainable Fashion bij Flanders DC sprak op de Belgian Fashion Talks 2019 in Antwerpen over Close The Loop.

"Met de Close The Loop-tool maken Flanders DC en Vlaanderen Circulair mode-ondernemers wegwijs in de basics van de circulaire werkwijze. Het platform wil de industrie stimuleren om af te stappen van een lineair systeem en het circulaire model te omarmen," zo luidt de uitleg op de Flanders DC website.

"Het afgelopen jaar heb ik met acht bedrijven en zeven experts aan het thema duurzaamheid gewerkt," vertelt Wijnants tijdens de presentatie. Dat zijn The Woody Group, Eskimo, JBC, Atelier Noterman, MRFG Marylise Rembo Styling, Xandres, FNG, CKS, FFDI en Furore. "Samen hebben we gekeken naar hoe we duurzamer kunnen werken."

Bekijk de 27-minuten durende presentatie in het Engels.