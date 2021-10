Video: Belgische ontwerper Walter van Beirendonck over de Antwerpse Zes, Margiela en meer

In deze video wordt Walter Van Beirendonck geinterviewd over een breed scala aan onderwerpen, waaronder de Antwerpse 6, de controverse met Virgil Abloh & Louis Vuitton, zijn tijd aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, België in de jaren ‘80, Martin Margiela, Demna Gvaslia’s tijd als student, kopiëren, eigendom in de mode en nog veel meer. Bekijk hieronder de video.

Video: The Fashion Archive via YouTube