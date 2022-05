Video: Binnenkijken bij Tentoonstelling ‘Print & Paint. 350 jaar bloemen op katoen’

Een selectie silhouetten en objecten uit de MoMu-collectie zijn sinds 26 mei te zien in Kasteel d’Ursel in Hingene, in de Belgische provincie Antwerpen. Ze maken deel uit van de expo ‘Print & Paint. 350 jaar bloemen op katoen’. Deze toont de gerestaureerde verzameling van het kasteel met bedrukte en beschilderde stoffen uit India en Europa. De stukken uit de MoMu-collectie vertellen het verhaal van hoe er in Europa vroeger geëxperimenteerd werd met druktechnieken.

Eigendom: MoMu