Video: Bodil Ouédraogo toont de kunst van het kleden op AFW

Bodil Ouédraogo studeerde vorig jaar af aan de Gerrit Rietveld Academie, maar is nu al een van de klinkende namen van het AFW-programma. In plaats van een nieuwe collectie presenteerde Ouédraogo haar afstudeerfilm opnieuw - maar in een andere context. De film werd opgenomen in Burkina Faso, waar Ouédraogo’s vader vandaan komt, en gaat over de rituelen rondom het dragen van de grand bou bou, een groot, zwaar, vierkant kledingstuk dat wordt gedragen in verschillende West-Afrikaanse landen. Bekijk hieronder de bijzondere vertoning van deze film.

Beeld: Team Peter Stigter

Video: Amsterdam Fashion Week via YouTube