Video: Cédric Charbit (CEO Balenciaga) over de visie van het 103-jarige modehuis

Het is een succesvol jaar geweest voor Balenciaga, dat de pandemie te boven is gekomen door zijn erfenis in haute couture nieuw leven in te blazen en tegelijkertijd door te breken in de digitale mode met een eigen modevideogame en een partnerschap met het gamingplatform Fortnite. “Ik zeg vaak dat we luxe hebben geherdefinieerd,” zei Cedric Charbit, de CEO van het merk. “We zijn een platform geworden waar alles mogelijk is.” Gevarieerde activaties, van een speciale aflevering van The Simpsons tot een couture tentoonstelling in het Tank Museum in Shanghai tonen de “elasticiteit” van het merk aan, een sleutel tot het succes, aldus Charbit.

Video: The Business of Fashion via YouTube