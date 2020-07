Video: Celine SS21 : The Dancing Kid

De presentatie van de SS21 herencollectie van Celine vond plaats op het CIrcuit du Castellet in de Var. Wegens de huidige gezondheidscrisis heeft het merk ervoor gekozen dat de modeshow alleen online te zien was. De collectie is ontworpen door Hedi Slimane, en werd exclusief getoond op de website van Celine, op hun Instagram- en TikTok-pagina, evenals op hun YouTube. Het circuit voegt een bijzondere dynamiek toe aan de modeshow. Bekijk hieronder hoe de modeshow zich voltrok op het Circuit du Castellet, en aanschouw de SS21 herencollectie van Celine.

Bron: CELINE via YouTube

Beeld : Celine