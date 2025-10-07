Video: Chanel door Matthieu Blazy SS26-modeshow

De langverwachte Lente/Zomer 2026-modeshow van Chanel, onder creatieve leiding van Matthieu Blazy, is een cruciaal moment voor het iconische Franse modehuis. Blazy staat bekend om zijn vermogen om historische referenties te combineren met een hedendaagse sensibiliteit. Zijn collectie is een herinterpretatie van het rijke erfgoed van Chanel voor een nieuw tijdperk.

De speculatie over de mogelijke thema's en inspiratiebronnen voor de collectie neemt toe. Zal Blazy de codes van Gabrielle Chanel, zoals tweed, parels en de camelia, blijven verkennen, maar dan met zijn kenmerkende deconstructieve en verfijnde aanpak? Of zal hij volledig nieuw terrein betreden en de grenzen verleggen van wat traditioneel van Chanel wordt verwacht?

De presentatie op de catwalk is altijd een spektakel en de Lente/Zomer 2026-show vormt hierop geen uitzondering. Modeliefhebbers en insiders uit de industrie kijken reikhalzend uit naar de enscenering van het evenement door Blazy. De keuze van de locatie, het decorontwerp en de algehele sfeer staan daarbij centraal. Zijn eerdere werk getuigt van een scherp oog voor detail en een begrip van het creëren van meeslepende en gedenkwaardige ervaringen.