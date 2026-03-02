Video: Chloe Malle en Anna Wintour bespreken de toekomstige redactionele koers van Vogue

Chloe Malle is de nieuwe hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue. Ze volgt haar legendarische mentor Anna Wintour op, die nog steeds een kantoor verderop heeft. Dit is de nieuwe realiteit voor Malle sinds haar benoeming in september voor de meest prestigieuze functie in haar vakgebied.

De eerste gedrukte uitgave van Malle ligt op 24 februari in de winkels. In hun eerste gezamenlijke interview bespreken zij en Wintour de toekomst van de Amerikaanse Vogue, en deelt Malle haar plannen om een eigen, unieke stempel op het tijdschrift te drukken.