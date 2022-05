Video: Circulair denker Haiko Huvenaars over circulair textiel

Live vanuit De Bibliotheek LocHol in textielstad Tilburg spreekt circulaire denker Haiko Huvenaars over de voordelen van een circulaire leefwijze en het belang van het veranderen van je mindset als het gaat om consumeren. Hierbij is het belangrijk om materialen niet meer te zien als afval, maar als grondstof voor een nieuw product. Daaromheen kunnen er creatieve manieren worden bedacht om anders te consumeren, zoals: resale, rental, swappen - iets wat je op veel verschillende producten kunt toepassen. Huvenaars verdiept zich vooral in de mogelijkheden van textiel.

Eigendom: Tilburg Mediafonds