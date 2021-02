Voor deze collectie maakte Collectie Arnhem van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten gebruik van de deadstock van Humanoid. De deadstock is nieuw leven ingeblazen in de vorm van nieuwe kledingstukken.De collectie genaamd 'Drop the pin' is een weerspiegeling van de realiteit van vandaag. Bekijk hieronder de video.

Video: COLLECTIEARNHEM via Vimeo