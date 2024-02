Video: Coolcat-oprichter Roland Kahn over het Nederlandse retaillandschap

Bekijk hier de aflevering van de podcastserie ‘Mijn eerste miljoen’ met moderetailer Roland Kahn. De Coolcat-oprichter praat over zijn meer dan 50 jaar lange ervaring in het ondernemerslandschap. Van belasting tot zakelijk instinct - als iemand weet hoe het Nederlandse retaillandschap is opgebouwd, en hoe succesvol ondernomen wordt - is Kahn dat. Het Quote 500-lid heeft een indrukwekkend cv. Zo begon hij in 1970 bij de Bijenkorf en is hij sinds 1977 moderetailer. Ook is hij oprichter van het huidige Coolinvestments dat de eigenaar is van Coolcat, America Today, en MS Mode. In 2021 stopt Kahn als directievoorzitter van Coolinvestments en draagt hij het stokje over aan zijn zoons. Maar Kahn is nooit gestopt met ondernemen. In deze podcast deelt hij waardevolle inzichten, tips en inspirerende verhalen op basis van zijn rijke ervaring in het Nederlandse retaillandschap.

In de podcastserie ‘Mijn eerste miljoen’ van Quote stellen redacteuren Lotte Verheul en Paul van Riessen grote Nederlandse ondernemers de meest prangende vragen. In deze aflevering is Roland Kahn aan de beurt.

Eigendom: Quote