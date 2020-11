Deze video toont de lancering van Copiist: hét merk met een compleet digitale toeleveringsketen. Oprichter Garry Dijkema is al drie jaar bezig met het ontwikkelen van een volledig virtueel merk onder de noemer Copiist, dat deze week gelanceerd is. Van ontwerpproces tot sampling en verkoop, alles gaat in digitale 3D-bestanden. Bekijk hieronder de video.

Video: Garry Dijkema via Vimeo

Beeld: Copiist