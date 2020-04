Hoe gaan handelaren om met de coronacrisis? Het Retail Design Lab, kenniscentrum van Universiteit Hasselt, heeft een video gemaakt over de livesessies die de winkel La Bottega organiseert. Deze livesessies zijn te volgen via Facebook en Instagram. Per sessies gaat een stylist aan de slag met thema. Karine Vally van La Bottega geeft een toelichting.

Bron: Retail Design Lab via Youtube.