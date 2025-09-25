Video: Daniel Lee voor Burberry SS26-collectie
Ontdek de betoverende Lente/Zomer 2026-collectie van Daniel Lee voor Burberry, gepresenteerd tijdens London Fashion Week (LFW). De presentatie toont ready-to-wear voor zowel dames als heren. Bekijk in de video elke runway-look, inclusief de nieuwste tassen en schoenen van Burberry.
