Video: De 2023/24 Metiers d'Art show van Chanel in Manchester
Chanels Métiers d'Art show in Manchester, 2023/24. Credits: Chanel.

Bekijk hier de 2023/24 Métiers d'art show van Chanel in Manchester. De show is geïnspireerd op de levendige kunstscene, muziek en voetbalcultuur van de Engelse stad. "> Video: Chanel via Youtube