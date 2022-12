Jaarlijks toont modehuis Chanel het talent van de gespecialiseerde ateliers door middel van de Métiers d’art show. Alle ambachten die in de collecties van Chanel worden gebruikt, worden tijdens deze show nog eens extra in de spotlight gezet. Deze keer vond de show plaats in Dakar, een stad in Senegal.

Bekijk de speciale show in onderstaande video.

">

Eigendom: Chanel