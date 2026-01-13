Video: De belangrijkste modemomenten van de 83ste jaarlijkse Golden Globes Awards

De langverwachte Golden Globes-ceremonie van 2026 is officieel van start. De aankomsten op de rode loper in het Beverly Hilton hotel in het zonnige Los Angeles, Californië, trekken veel aandacht. De sfeer is uitgelaten nu de Hollywood-elite in adembenemende mode verschijnt om het beste van het jaar in film en televisie te vieren.

Onder de eerste gasten die de aandacht trokken, waren de sterren van het romantische drama 'Heated Rivalry'. Co-sterren Connor Storrie en Hudson Williams verschenen samen, beiden onberispelijk gekleed. Storrie koos voor een klassieke, nachtblauwe fluwelen smoking met zijden revers, terwijl Williams een strak gesneden zwart pak met een subtiel geometrisch patroon droeg. Beiden toonden hiermee hun kenmerkende, moeiteloze stijl.

Het was echter Selena Gomez die de show stal met haar verbluffende kledingkeuze. De veelzijdige ster betrad de loper in een adembenemende, op maat gemaakte jurk van het legendarische Franse modehuis Chanel. De creatie van zachte, blush-kleurige stof was voorzien van complexe, handgestikte zilveren en parelmoeren versieringen. De look werd gecomplementeerd met vintage diamanten juwelen, wat haar status als rode loper-icoon bevestigde.

De stroom van beroemdheden gaat door, waarbij genomineerden en presentatoren hun grootse entree maken. De avond belooft een spectaculaire reeks van high fashion en memorabele momenten. Voor wie de glitter en glamour volledig wil ervaren en elke look wil zien, is er een uitgebreide videocompilatie beschikbaar met een compleet overzicht van alle aankomsten en rode loper-momenten.