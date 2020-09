Video: De Burberry SS21-show presentatie op LFW

Voor de SS21-show werkte luxemerk Burberry samen met streamingplatform Twitch. “Twitch geeft Burberry een nieuwe spannende plek waar de Burberry gemeenschap digitaal meegenomen kan worden en het idee krijgt dat het een zitplek heeft tijdens onze live show,” aldus Rod Manley, Chief Marketing Officer bij Burberry, in het persbericht. “Het is een interactieve ervaring waarin gasten zowel met het merk als met elkaar in verbinding kunnen komen terwijl ze hun ervaring personaliseren.” Bekijk hieronder de video.

Bron en beeld: Burberry via YouTube