In deze video presenteert de Spaanse retailer Bershka zijn samenwerking met de Madrileense zangeres en songwriter C. Tangana. C. Tangana heeft met Bershka samengewerkt om een collectie kleding en accessoires te ontwerpen, geïnspireerd op het album “El Madrileño”, dat zijn status als artiest verstevigde - “en ons nog meer fan maakte van zijn muziek”, voegt Bershka eraan toe.

Video: Bershka via YouTube