Video: De carrière van Raf Simons

Raf Simons is een van de meest invloedrijke ontwerpers in de geschiedenis van de mode. Hij is erg populair onder nder beroemdheden als Kanye West en A$AP Rocky, maar in deze video gaat Threaducation terug naar het prille begin. Zijn start in de industrie kreeg zonder naar de modeschool geweest te zijn, de belangrijkste shows vroeg in zijn carrière (waaronder Black Palms, Riot Riot, en Virginia Creeper), zijn aanstelling bij Jil Sander, het drama rond zijn vertrek, zijn werk bij Dior, de overstap naar Calvin Klein, en dan uiteindelijk zijn aankomst bij Prada. Ook wordt gekeken naar zijn impact op de sneakerwereld met zijn samenwerking met Adidas, met als hoogtepunten de Ozweegos en Stan Smiths.

Video: Threaducation via Youtube