Video: de Chanel FW24/25 show gewijd aan de Noord-Franse badplaats Deauville

Bekijk hier de show van Chanel op de laatste dag van Paris Fashion Week. De show heeft inspiratie gehaald uit de Noord-Franse badplaats Deauville, waar oprichtster Gabrielle "Coco" Chanel in 1912 haar eerste boetiek opende. De nieuwe collectie heeft een palet van heldere pasteltinten ontworpen voor winterse strandwandelingen. Een greep uit de opvallendste ontwerpen: pea coats, tweed pakken, broekpakken in 1920-stijl en coltruien. De accessoires zijn zomers. Te weten: grote strandhoeden en tassen in pasteltinten.

Creatief directeur Virginie Viard staat sinds de dood van Karl Lagerfeld in 2019 aan het roer van Chanel. Lagerfeld was sinds 1983 creatief directeur. Virginie heeft te maken gehad met kritiek vanwege een gebrek aan lef in haar ontwerpen. Maar dat heeft "de verdienste dat je onderweg geen mensen verliest", zei actrice en model Arielle Dombasle, een vaste muze voor Lagerfeld, aan de zijlijn van de show. "Het is niet spectaculair, maar gracieus en altijd succesvol," zei ze over de collecties van Viard tegen AFP.

Ontdek hieronder de ready-to-wear FW24/25 collectie van Chanel.

Eigendom: Chanel