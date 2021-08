Video: De 'Christian Dior: Designer of Dreams' expositie in Chengdu

Na het succes in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs en verschillende prestigieuze musea over de hele wereld, is de reizende tentoonstelling ‘Christian Dior: Designer of Dreams’ neergestreken in het Museum of Contemporary Art (MOCA) van Chengdu, met een spectaculair nieuw ontwerp van Nathalie Crinière. Het bezoek opent met een uitstapje naar 30 Avenue Montaigne, waar het Bar pak - het New Look icoon ontworpen door Christian Dior voor zijn eerste collectie in 1947 - te zien is naast een nieuwe versie van Maria Grazia Chiuri.

Video: Christian Dior via YouTube