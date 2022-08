Neem een kijkje achter de schermen bij de creatie van het decor van de Dior Cruise 2023 collectie. Elk element is doordrongen van Spaanse invloeden en de show is een reis van Monsieur Dior's huis in Granville naar Sevilla. Bekijk hoe de details tot leven komen in deze show die traditie op een eigentijdse manier viert.

