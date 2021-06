Video: De details van de Chanel Cruise collectie

Chanel zoomt in op de stoffen, de inspiraties en referenties van de Chanel Cruise collection 2021-2022! Virginie Viard en de ateliers lieten de details filmen van een zeer rijke collectie dat een sentimentele puzzel is van verschillende energieën, zowel poëtisch als muzikaal! Na de collectie vroeg Virginie Viard enkele van haar favoriete zangers om op te treden in de Provence en het resultaat werd een intiem concert.

Bron: Loic Prigent via YouTube